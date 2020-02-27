ورشة تحفّز على الإبداع في ديوان المحاسبة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نظّم مجلس شباب ديوان المحاسبة، الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة، في مقره بأبوظبي، وبالتزامن مع الدورة الرابعة من شهر الإمارات للابتكار، ورشة عمل تحت شعار «أطلق العنان لثقتك الإبداعية».

وتأتي المبادرة ضمن أهداف المجلس الاستراتيجية بأن يكون منصة حاضنة للمواهب والابتكار والإبداع.

وسلطت الورشة الضوء على مفاهيم الابتكار والتفكير الإبداعي، وتهدف إلى تطوير قدرات الموظفين وفتح آفاقهم الإبداعية، كما تهدف إلى اعتماد الابتكار كنهج وممارسة يومية وثقافة مؤسسية راسخة والعمل به في مجالات العمل.

وتطرق الدكتور عمر عياش، مقدم الورشة ومحاضر في الابتكار وريادة الأعمال من كليات التقنية العليا، إلى معاني الابتكار وطرق التفكير المختلفة المحدودة واللامحدودة التي تعتمد على القناعات والتعلم، وتطرق إلى الأدوات اللازم توفرها للتشجيع على التفكير الإبداعي، واستشهد ببعض النماذج وتجارب الشركات الناجحة في مجال الابتكار.

كما تم تنظيم فعاليات تفاعلية تتطرق إلى تعزيز الإيجابية في نفوس الموظفين، وذلك من خلال الاستماع لأقوال المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان التي تحث على الانتماء والولاء، وتصور انعكاسهم لغرس زايد، كما دوّن الموظفون طرق مساهمتهم في الاستعداد للخمسين، ويحرص الديوان على احتضان بيئة عمل إيجابية لما للإيجابية من إسهام كبير في تعزيز رصيد السعادة والإبداع والابتكار، ما ينعكس على بيئة العمل بشكل إيجابي.