«الرحمة الخيرية»تسعد 10502 يتيم داخل الدولة وخارجها

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

كشفت جمعية الرحمة للأعمال الخيرية في رأس الخيمة عن إنفاق 12 مليون و250 ألف درهم لإسعاد 10502 يتيم داخل الدولة وخارجها خلال عام 2019، مؤكدةً أن الأيتام كانوا وما زالوا في مقدمة الفئات المستهدفة لتحقيق الأمان والاستقرار المجتمعي لهم.

وأوضح عبد الله سعيد الطنيجي، الأمين العام لجمعية الرحمة للأعمال الخيرية في رأس الخيمة: «أن الجمعية تعتبر الأكثر انتشاراً خارج حدود الدولة في رعاية فئة الأيتام، حيث ترعى 10202 يتيم، من خلال مشروع رعاية وكفالة الأيتام».

وأشار إلى أن خطة الجمعية لعام 2020 تستهدف زيادة عدد كفالات 250 مستفيداً في برامج كفالة الأيتام وطلاب العلم وأصحاب الهمم وكفالة الأسر ومعلم القرآن، إضافة إلى إعادة هيكلة توزيع المساعدات الخاصة بالأيتام من خلال تخصيص إيرادات وقف برج الرحمة والمساكن، لبرامج الكوبونات والرسوم الدراسية وصيانة المساكن والمساعدات المالية والعلاجية والمير الرمضاني وفرحة العيد.

صندوق اليتيم

ومن جانبها، أوضحت آمنة محمد الشحي، رئيسة قسم الكفالات والرعاية الإنسانية بالجمعية: أن الجمعية تساعد شهرياً 10502 يتيم داخل الدولة وخارجها، بينهم 300 يتيم في الدولة، بمساعدة أصحاب الأيادي البيضاء من الكفلاء ضمن برامج كفالة يتيم أو أكثر، حيث تكفل الجمعية بتغطية احتياجات اليتيم إن لم يكن له كفيل، ولذلك أنشأت الجمعية «صندوق اليتيم» الذي يهدف إلى توفير التمويل اللازم لتلبية احتياجات اليتيم التي تتطور باستمرار مع انتقاله من مرحلة عمرية إلى أخرى، ويعد هذا الصندوق رافداً مادياً لدعم الأيتام».

وأشارت إلى أن 512 يتيماً استفادوا من الصندوق بمجموع 890 ألف درهم خلال عام 2019، ضمن برامج المساعدات العامة الطارئة وتوفير الأثاث والإيجاب والمير الرمضاني والرسوم الدراسية والعلاج وكسوتي العيد والشتاء والزكاة، إضافة إلى المواد الغذائية، مشيرةً إلى أن خطة الجمعية للعام الحالي تشمل تنفيذ 14 برنامجاً ومبادرة باستهداف 1276 مستفيداً من فئة الأيتام.