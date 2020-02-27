افتتاح المؤتمر العربي للأشعة التداخلية في دبي

المصدر: دبي - البيان

افتتح معالي حميد محمد القطامي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، أمس، فعاليات المؤتمر العربي السادس للأشعة التداخلية الذي تنظمه الجمعية العربية للأشعة التداخلية بالتعاون مع ودعم الجمعية الأمريكية والجمعية الألمانية ومشاركة عدة جمعيات عالمية ومحلية، وبحضور نخبة من الأطباء والمتخصصين من مختلف دول العالم.

التطور التقني

وأشار القطامي خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر الذي سيستمر حتى 29 من فبراير الجاري إلى الطفرات المتلاحقة التي شهدها العالم خلال العقدين الماضيين في مجال التطور التقني والتي استفاد منها القطاع الصحي بشكل كبير، حيث حرصت هيئة الصحة بدبي على أن تكون في طليعة المؤسسات الصحية الأكثر تقدماً، والأسرع في توظيف أحدث التقنيات والحلول الذكية في مستشفياتها ومراكزها الصحية، مشيراً إلى الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة لامتلاك المزيد من التكنولوجيا، وخاصة المتصل منها بعمليات القسطرة والأشعة التداخلية، التي تستند إليها الآن الكثير من العمليات المهمة والدقيقة.

تشغيل

وذكر معاليه أن مستشفى راشد الذي يعد أحد أبرز وأفضل المستشفيات على مستوى المنطقة، سيبدأ اعتباراً من الشهر المقبل تشغيل آخر ما وصل إليه العالم من تقنيات القسطرة في مجال الأشعة التداخلية، وهو الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي ومباشر على عدد كبير من المرضى، من خلال توفير المزيد من العلاجات غير الجراحية.

وقال معاليه إن مجال الأشعة التداخلية يمثل الداعم الأول لجميع التخصصات الطبية، وهو الأساس في العمليات الكبرى، وفي مقدمتها عمليات القلب والأوعية الدموية، فضلاً عن دوره المهم في علاج الأورام وأمراض الأعصاب، وغيرها.

وأكد القطامي أن كل نجاحات هيئة الصحة بدبي في استخدام التقنيات الحديثة والروبوتات والذكاء الاصطناعي، تتوقف على ما تحظى به الهيئة من كوادر طبية متميزة، لها من القدرات والإمكانيات، ما يمكنها من مواكبة الأحدث دائماً، سواء كان ذلك في جانب التكنولوجيا أو الممارسات الطبية، أو أساليب وطرق العلاج المبتكرة.

بعد ذلك افتتح معالي حميد القطامي المعرض المصاحب للمؤتمر والذي يستعرض آخر التقنيات والحلول الذكية في مجال القسطرة والأشعة التداخلية. ويناقش المؤتمر الذي يُعقد بفندق جراند حياة دبي أحدث التقنيات الحديثة في مجال الأشعة التداخلية وتطبيقات الأشعة التداخلية لعلاج الأورام.