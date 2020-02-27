تعاون أكاديمي قضائي بين أبوظبي وفرنسا

المصدر: (أبوظبي - البيان)

استقبلت أكاديمية أبوظبي القضائية الدفعة الخامسة من المتدربين القضائيين الفرنسيين المقررة استضافتهم وفق جدول تبادل زيارات المتدربين الذي تم اعتماده في إطار اتفاقية التعاون وتبادل الخبرات والمعارف التي وقّعتها دائرة القضاء في أبوظبي مع المدرسة القضائية الفرنسية مطلع عام 2016.

وأوضح المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن نجاح الدائرة في استقطاب المتدربين القضائيين من مختلف دول العالم يرجع إلى أهمية تجربة القضاء في أبوظبي، والتي تتمثل في قدرته على التعامل بفاعلية مع مجتمع غني بالتنوع، ما أفرز تجربة قضائية فريدة استطاع من خلالها المحافظة على حريات وحقوق الأفراد والجماعات مع احترام الاختلاف تحت مظلة سيادة القانون.

وأشار إلى توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، نحو تبادل الخبرات مع المؤسسات القضائية في العالم.