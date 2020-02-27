تلفزيون دبي ينظم برنامجاً تدريبياً لأعضاء «الوطني»

المصدر: دبي- البيان

نظمت إدارة تطوير الموارد البشرية في قطاع الإذاعة والتلفزيون، بمؤسسة دبي للإعلام، البرنامج التدريبي الخاص بدعم القدرات البرلمانية، تحت عنوان «بروتوكول التعامل مع وسائل الإعلام»، بمشاركة وحضور عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، يتقدمهم حمد أحمد سلطان الرحومي المهيري النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، ود. عمر عبدالرحمن سالم عبدالله النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، إلى جانب أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون، وراشد أميري نائب المدير التنفيذي لشؤون القنوات، وعلي عبيد الهاملي مدير مركز الأخبار، وعدد من المديرين والمسؤولين من المجلس الوطني الاتحادي، والإعلاميين ومديري الإدارات والقنوات في قطاع الإذاعة والتلفزيون، في مؤسسة دبي للإعلام.

ورحب أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون، في مؤسسة دبي للإعلام، بأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، مشيداً بدوره المميز في مجال ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، وتعزيز العلاقات بين مختلف الدوائر الحكومية، مشيراً إلى أهمية هذا التعاون والتواصل الدائم، وبما يجسد الشراكة الحقيقية بين مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية في إمارة دبي، ومختلف إمارات الدولة، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دعم وتشجيع الإبداع والمبادرات الخلاقة، والمساهمة في مختلف الأنشطة المجتمعية والخدمية، التي تسهم في إبراز النهضة الحضارية والإنسانية التي تعيشها دولة الإمارات العربية المتحدة على كافة الصعد، كاشفاً عن نية قطاع الإذاعة والتلفزيون، إقامة عدد من الدورات التدريبية لمختلف الجهات والدوائر الحكومية والمحلية والاتحادية، الراغبة في الاطلاع على آخر المستجدات والنظريات والتطبيقات العملية في مختلف مجالات الإعلام.

وفي بداية البرنامج التدريبي، الذي أقيم في استوديو (C) بمباني تلفزيون دبي، بقنواته المتعددة، قدم الإعلامي الإماراتي، أحمد عبدالله، نبذة عن قطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، والذي استطاع عبر قنواته الإعلامية المتعددة، أن يحقق الكثير من النجاحات، على صعيد الإعلام في العالم العربي.