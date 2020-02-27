انضمام المستشفى الأمريكي بدبي إلى «إسعاد»

المصدر: (دبي - البيان)

وقّعت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، في مقر اللجنة بالإدارة العامة للتدريب، اتفاقية انضمام إلى برنامج الخصومات «إسعاد» مع المستشفى الأمريكي بدبي، يتم بموجبها حصول حاملي بطاقة إسعاد على خصم بنسبة 30% على لائحة الأسعار الخاصة بجميع الخدمات الطبية غير المغطاة بالتأمين، والتي يقدمها المستشفى في مقره في منطقة «عود ميثاء»، بالإضافة إلى جميع فروع العيادات الطبية التابعة له في إمارة دبي.

وقع الاتفاقية من جانب القيادة العامة لشرطة دبي، المقدم مسعود الحماد، نائب رئيس لجنة بطاقة إسعاد، فيما وقعها من الجانب الآخر، غانم المري، مدير تطوير الأعمال في المستشفى، بحضور النقيب، خالد السويدي، والنقيب عبد القادر شرف وهناء تيسير، وحسن الشامسي، وأحمد حسين، منفذ تطوير الأعمال في المستشفى.

وبموجب هذه الاتفاقية يقدم المستشفى الأمريكي بدبي لحاملي بطاقة إسعاد، الخصم المتفق عليه وبالمقابل تلتزم لجنة بطاقة «إسعاد» بالتسويق والإعلان عن المجموعة في الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي لإسعاد، وعبر منصات إسعاد الإعلانية، بالإضافة إلى إرسال عروض المستشفى عبر البريد الإلكتروني إلى جميع حاملي بطاقة «إسعاد».