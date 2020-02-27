«السلامة الغذائية» تطور خوارزمية ذكية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

طورت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية «خوارزمية ذكية» هي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، لاستئصال مرض طاعون المجترات الصغيرة الذي يصيب الضأن والماعز، وتعزيز مناعة الثروة الحيوانية وتنميتها من خلال ربط بيانات التحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة مع بيانات المنظومة الرقمية، لتعريف وتسجيل الثروة الحيوانية في الإمارة واستخدامها قاعدةً لتحديد درجة الخطورة التي قد تتعرض لها الحيوانات.

ونجحت الهيئة في إجراء اختبار مبدئي لهذه الخوارزمية الذكية خلال عملية التحصين التي تمت في الربع الأخير من العام الماضي، إذ حققت نتائج مذهلة منها خفض نفوق الحيوانات المتأثرة بمرض طاعون المجترات الصغيرة، بحيث تقدر قيمة هذا الخفض 8 ملايين درهم، وزيادة عدد الثروة الحيوانية التي تم تسجيلها وترقيمها بنسبة 72% مقارنة بحملة التحصين السابقة نتيجة لزيادة عدد العزب المستهدفة بالتحصين، إذ تمت زيارة عزب لم تتم زيارتها من قبل، إضافة إلى زيادة إنتاجية الأطباء البيطريين بنسبة 9% مقارنة بالحملة السابقة.