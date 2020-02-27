مايكروفوكس تتبرع بأجهزة لوحية لطلبة «دبي للتوحد»

المصدر: (دبي - البيان)

تبرعت شركة مايكروفوكس للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات بأجهزة لوحية لطلبة مركز دبي للتوحد بهدف تنفيذ المهام التعليمية التفاعلية وتقديم خدمة متابعة مستوى تقدم الطفل لأولياء الأمور عبر تطبيق «ينمو» وهو أول منصة عربية ذكية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم.

وقال محمد العمادي، مدير عام مركز دبي للتوحد وعضو مجلس إدارته: «نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في دعم جهود المركز ومساعيه لتحقيق التحوّل الرقمي بالكامل والاستغناء عن المعاملات الورقية مواكبة للمرحلة الجديدة من أسلوب العمل الحكومي القائم على مبادئ الحكم والحكومة في دبي وبرنامج العمل السنوي المتمثل بوثيقة الخمسين، ونشيد بجهود شركة مايكروفوكس في تجسيد رؤية قيادتنا الرشيدة لأصحاب الهمم وتحويلها إلى واقع ملموس وفرق حقيقي في حياة أطفال التوحد».