«طرق دبي»: اختبارات نفسية وتقنية لاختيار سائقي التاكسي

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

أكد الدكتور يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات، أن المؤسسة تخضع سائقي مركبات الأجرة قبل التعاقد معهم إلى اختبارات عديدة لضمان تقديم أفضل الخدمات لجمهور المتعاملين، يأتي في مقدمتها الاختبارات النفسية والتقنية لقياس ومدى قدرتهم على التعامل مع شرائح الجمهور المختلفة وتقديم خدمات ذكية بواسطة التقنيات الحديثة، حيث يتم وضعهم تحت سيناريوهات متعددة، مشيراً إلى أن المؤسسة تضم قرابة 11 ألفاً و500 سائق تعود أصولهم إلى 37 جنسية مختلفة من دول العالم.

دورات تدريبية

وأشار إلى أن بعض السائقين يحملون شهادات جامعية، ومنهم من يحمل درجة الماجستير تخصصات مختلفة، ولكن حالت الظروف الاقتصادية لبلدانهم دون الحصول على وظيفة في مجال دراستهم، لافتاً إلى أن هؤلاء الأشخاص يتم الاستفادة من قدراتهم وخبراتهم في تقديم دورات تدريبية للسائقين الجدد، كما يتم استثمارهم في تقديم ندوات عن التسامح والتعايش السلمي بين الأديان والأعراق المختلفة في مساكن السائقين، وهو ما انعكس على التعايش والانسجام فيما بينهم على الرغم من اختلاف البيئات والثقافات والعادات التي جاؤوا منها.

وأوضح أن بعض السائقين سجلوا مواقف مشرفة خلال مسيرة عملهم، فمنهم يعمل على مساعدة كبار السن من خلال اصطحابهم إلى وجهاتهم ومرافقتهم لشراء حاجاتهم في الأسواق دون طلب مقابل مادي عن الجهد الذين يقومون به، كما حرص بعضهم على إعادة مفقودات نسيها الركاب في مركبات الأجرة وتوصيلها إلى مراكز الشرطة أو لأصحابها بكل أمانة ومسؤولية، وبالإضافة إلى ذلك تنازل بعض الركاب عن أجرة توصيلهم لبعض الأشخاص ودفعوها من مالهم الخاص تقدير لظروف بعض الركاب.

آلية دقيقة

وأشار آل علي إلى أن مؤسسة تاكسي دبي وضعت آلية دقيقة لاختيار أفضل السائقين من خلال إخضاعهم لاختبارات نفسية وقياس مدى قدرتهم للتعامل مع الآخرين، وإخضاعهم لاختبار في اللغة الإنجليزية والتعامل مع التقنيات الحديثة، لافتاً إلى أن السائق إذا كان يمتلك رخصة الدولة يتم إخضاعه بعد اجتيازه الاختبارات إلى دورة مكثفة مدتها 21 يوماً يتناول فيها العديد من الدروس منها التدريب على المواقع واستخدام التكنولوجيات والتدريب على إجراءات السلامة والتعامل مع المخاطر من خلال الشركاء المختلفين، فضلاً عن دورة الإسعافات الأولية والتدريب على ثقافة الدولة، أما إذا كان يحمل رخصة موطنه فإنه يطلب منه استبدالها أو الحصول على رخصة جديدة بعد اجتيازه الاختبارات الأولية تمهيداً لإخضاعه لدورة مكثفة.