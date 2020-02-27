3.3 مليارات درهم كلفة 10 مشاريع ينفذها «النقل المتكامل بأبوظبي»

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن إنجاز 6 مشاريع طرق رئيسة بالإمارة خلال العام الماضي، بكلفة مليار و552 مليون درهم، فيما ينفّذ حالياً 4 مشاريع بتكلفة مليار و742 مليون درهم، ليبلغ إجمالي المشاريع 3 مليارات و294 مليوناً.

وتفصيلاً، أشار المركز إلى إنجاز عدد 6 مشاريع طرق رئيسة خلال عام 2019، منها مشروع شبكة الطرق والتقاطع العلوي لمطار أبوظبي الدولي، البالغ كلفته 707 ملايين درهم، الذي يربط مبنى المسافرين الجديد في المطار بطريق أبوظبي/‏‏الشهام (E10)، ويوفر منفذاً مباشراً من وإلى المبنى الجديد باتجاه العاصمة أبوظبي، وكذلك باتجاه مدينتي العين ودبي، كما تم إنجاز مشروع طريق المرفأ - مدينة زايد في منطقة الظفرة بتكلفة إجمالية بلغت 636 مليون درهم، ومشروع طريق بني ياس - الحيلية بتكلفة إجمالية بلغت 55 مليون درهم.

وتابع المركز: «تم إنجاز مشروع إعادة تأهيل طريق الفاية - سيح شعيب (E75) بكلفة 50 مليون درهم، ومشروع تحسينات السلامة المرورية على طريق المقطرة - حميم (E65) بامتداد طولي يبلغ نحو 140 كيلومتراً، وبكلفة 46 مليون درهم، إضافة إلى مشروع إنشاء تقاطع جسر الأريام على شارع الشيخ خليفة بن زايد الدولي، بكلفة بلغت 58.4 مليون درهم، حيث يربط هذا المشروع جزيرة الأريام التي تبعد قرابة 60 كيلومتراً عن مدينة أبوظبي بشارع الشيخ خليفة بن زايد الدولي، مما يسهل الحركة المرورية للدخول والخروج من الجزيرة في جميع الاتجاهات».

وأوضح المركز أنه ينفذ حالياً 4 مشاريع رئيسة للطرق، منها مشروع تطوير شبكة الطرق في منطقة ميناء زايد (النفق الرئيسي) بتكلفة تُقدّر بنحو مليار و342 مليون درهم، إذ سيدعم المشروع الانسيابية المرورية والحركة السياحية والتجارية في منطقة الميناء والمناطق المجاورة، ومشروع تحسين تقاطع E11/‏‏E12 بين منطقتي الفلاح ومنازل الريف بتكلفة إجمالية تبلغ 126 مليون درهم، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية وكفاءة الطرق حول المناطق السكنية، ويسهل تنقّل الناس، ويلبي متطلبات النمو العمراني والسكاني في الإمارة.