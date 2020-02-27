«الهيئة الاتحادية»: إنجاز المرحلة الأولى لمحطات شحن المركبات الكهربائية

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

كشف محمد محمد صالح، مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، عن إنجاز المرحلة الأولى لمشروع تركيب أجهزة شواحن المركبات الكهربائية في المناطق الشمالية للدولة، لافتاً إلى أنه قد تم بالفعل تركيب 50 شاحناً أخضر من أنواع متعددة بالمناطق التي تغطيها الهيئة في المناطق الشمالية من الدولة بنهاية عام 2019، بهدف توفير البنية التحتية المتكاملة للمركبات الكهربائية.

وأشار إلى أن المشروع يأتي تماشياً مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ووفقاً لتوجيهات الحكومة المتعلقة بتوفير البنية التحتية اللازمة لتشجيع الأفراد على تبني واستخدام المركبات الكهربائية، حيث أطلقت الهيئة المرحلة الأولى من المشروع خلال العام الماضي، وهو المشروع الذي بدأ الإعداد له إبّان إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 مطلع عام 2017.

أنواع متعددة

وأكد صالح أن الهيئة نفذت المرحلة الأولى من المشروع، والتي تضمنت تركيب 50 شاحناً أخضر من أنواع متعددة بالمناطق الشمالية من الدولة بنهاية عام 2019، وتشمل الشواحن السريعة التي تم تركيب معظمها في محطات البترول على الطرق السريعة، وتقوم بشحن المركبة خلال مدة تتراوح بين 20 إلى 40 دقيقة، والشواحن المتوسطة التي يتم تركيبها في المراكز التجارية، والهيئات والدوائر الحكومية والمستشفيات، وتقوم بشحن السيارة خلال مدة تتراوح بين 2 إلى 4 ساعات، حيث تختلف مدة الشحن حسب نوع بطارية السيارة وسعتها، لافتاً إلى أنه قد تم تحديد مواقع التركيب بعناية لتخدم أكبر عدد ممكن، ولتكون سهلة الوصول وعلى شوارع رئيسية.

وأضاف: جارٍ العمل على وضع الخطط الشاملة للمراحل التالية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى الإعداد لتنفيذ عدد من المسوح والدراسات خلال الفترة المقبلة للوقوف على مدى إقبال الجمهور على استخدام محطات الشحن، لافتاً إلى أنه لوحظ ترحيب الجمهور بالمشروع في مواقع شتى تم التركيب فيها خلال المرحلة الأولى، كما تلقت الهيئة طلبات لتركيب شواحن من جهات أخرى.