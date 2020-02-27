«أشغال الشارقة» تنجز تصاميم 126 مشروعاً

المصدر: (الشارقة - البيان)

أكد المهندس علي بن شاهين السويدي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة أن الدائرة أنجزت 126 مشروعاً لتصميم هندسي للمشاريع العمرانية في مختلف ضواحي ومناطق ومدن الإمارة خلال 2019، وذلك بالاعتماد الكامل على فريق المهندسين المعماريين في الدائرة، علاوة على جملة من المشاريع التي أنجزتها بالتعاقد مع الشركات الاستشارية، مشيراً إلى حرص الدائرة على إعداد التصاميم العصرية والصديقة للبيئة والموفرة للطاقة.

وقال السويدي: «لا تتحقق عملية التنمية والتطوير إلا بتضافر كل الجهود من مسؤولين ومواطنين، الأمر الذي يتطلب جهوداً استثنائية تتجاوز الأساليب التقليدية المتبعة، وهذا ما نلمسه في مشاريعنا التي لا تكتفي بمواكبتها لأحدث التنقيات، بل أيضاً بمشاركة أفراد المجتمع بتصميمها وتحديد مرافقها وتبني أفكارهم».

وأكدت المهندسة علياء الرند مديرة إدارة مشاريع المباني في الدائرة أن الإدارة أنجزت عدداً من التصاميم المميزة لما يفوق 100 مشروع في 2019، وشملت أبرز المشاريع أعمال التصميم والديكور لمشروع مجلس الحيرة الأدبي.