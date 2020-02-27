تثبيت أسعار 1700 سلعة في العين العام الجاري

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

أكد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، تثبيت سعر 1700 سلعة العام الجاري، فيما تم تثبيت سعر 1600 سلعة العام الماضي، وذلك ضمن مبادرة تثبيت الأسعار، والتي تتم متابعتها في العين، وهي من المبادرات الناجحة، والتي أُطلقت في عام 2014 بتثبيت سعر 500 سلعة لتصل اليوم إلى تثبيت سعر 6000 سلعة على مستوى الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور النعيمي، صباح أمس، في غرفة التجارة والصناعة فرع العين بمسؤولي منافذ البيع والجمعيات التعاونية. ويهدف الاجتماع إلى كشف الاستعداد التام لموسم شهر رمضان المبارك، لا سيما أنه تم قبل ذلك تنسيق اجتماع مع الموردين.

وأكد النعيمي في اجتماعه مع مسؤولي منافذ البيع والجمعيات التعاونية أن كل السلع الخاصة بشهر رمضان المبارك متوفرة ولن يكون هناك أي نقص، إضافة إلى التأكيد على وجود سلال رمضانية، والتي بيعت منها في العام الماضي 650 ألف سلة على مستوى الدولة. ومن المتوقع في هذا العام الزيادة في بيع تلك السلال الرمضانية، والتأكيد على قيمة السلال بحيث تُباع السلة الأولى بأقل من 100 درهم، في حين ستباع الثانية بأقل من 200 درهم.

وأضاف لـ «البيان»: «تم التأكيد من خلال الاجتماع مع بجميع مسؤولي منافذ البيع والجمعيات التعاونية على شاشات التوعية التي نأمل بأن يبلغ عددها 3500 شاشة في هذا العام وذلك على مستوى الدولة، كما أطلقنا مبادرة «رقيب» وهي موجودة على مستوى أسواق الدولة».