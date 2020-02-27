استعراض آليات تطوير «الموارد البشرية» بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي – البيان)

نظمت دائرة الإسناد الحكومي لإمارة أبوظبي فعالية بعنوان «الملتقى الأول للإسناد الحكومي» لاستعراض آليات تطوير منظومة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي ومناقشة واستعراض اللوائح التنفيذية الداعمة للقوانين وآلية تحقيق النضج المؤسسي في إجراءات وممارسات الموارد البشرية، ومعايير تصميم الهياكل التنظيمية ونظام إدارة بيانات الموارد البشرية والدليل الإرشادي للتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة.

وشارك في الملتقى مديرو الجهات الحكومية التابعة لدائرة الإسناد الحكومي والمديرون التنفيذيون لقطاعات الخدمات المساندة ومديرو إدارات الموارد البشرية والمشتريات وتقنية المعلومات لدى الجهات.

وقال علي الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي في الملتقى: إننا في دائرة الإسناد الحكومي نسعى لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة التي تعول على أهمية التعاون والشراكة الحقيقية والتنسيق فيما بين مختلف الجهات للاستثمار في رأس المال البشري.