إنجاز البنية التحتية لـ«الشارقة المستدامة»

المصدر: (الشارقة - وام)

أعلنت مدينة الشارقة المستدامة عن الانتهاء من إنجاز البنية التحتية للمرحلة الأولى من المشروع والمتوقع تسليمه في العام 2021، ويشمل 280 فيلا تاون هاوس ومؤسسة تعليمية ومركز الاستدامة، إضافة إلى مجمع تجاري و100 شقة بنظام التأجير ومزرعة عضوية.

وقال يوسف أحمد المطوع المدير التنفيذي للمدينة: «إن المشروع الذي جاء بشراكة استراتيجية بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) و«دايموند ديفلوبرز» الشركة المتخصصة في تطوير المشاريع البيئية المستدامة، يتضمن 4 مراحل بإجمالي مساحة سكنية قدرها 3 ملايين و300 ألف قدم مربع، وتبلغ مساحة كل مرحلة 825 ألف قدم مربع، على أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل وتسليمه في 2023، وستعرض أولى الفلل للمعاينة من قبل المستثمرين في نهاية مايو 2020».