حميد النعيمي يحضر الجلسة الافتتاحية لتنفيذي عجمان لعام 2020

المصدر: عجمان - وام

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، جانباً من الجلسة الافتتاحية للمجلس التنفيذي لعام 2020، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في ديوان الحاكم أمس.

وأعرب سموه، في مستهل الجلسة، عن سعادته بلقاء قيادات العمل الحكومي في الإمارة من أبناء وبنات الوطن الذين سخّروا طاقاتهم لخدمة وطنهم وشعبهم ويعملون جاهدين في معاونة الحكومة على تصريف شؤون إدارة الإمارة وترسيخ قيم العطاء والبذل.

وأكد سموه أن المسؤولية العظيمة التي تقع على عاتق الحكومة وقياداتها تتطلب إخلاصاً في النوايا، وتضافراً في الجهود وصدقاً في التعامل، ووعياً لحاجات الناس ومعرفة بمتغيرات العالم المتسارعة من حولنا، لنكون دائماً عند حسن ظن شعبنا بنا.

واطلع صاحب السمو حاكم عجمان، خلال الجلسة، على دراسة مؤشر جاذبية عجمان الذي يُعدّ الأول من نوعه على مستوى الدولة التي أعدها مركز عجمان للإحصاء والتنافسية والأمانة العامة للمجلس التنفيذي، والذي يعد مؤشراً مركباً يقيس مدى جاذبية الإمارة من خلال 6 مؤشرات رئيسة في القطاعات الحيوية، وهي: «التعليم والرعاية الصحية والخدمات العامة والاتصالات والبنية التحتية والمواصلات».

اهتمام

وأشاد سموه باهتمام الحكومة بإعداد دراسة متخصصة وفق نموذج موثوق بأسلوب علمي لقياس مؤشر جاذبية عجمان، من خلال قياس رضا الجمهور عن القطاعات الحيوية الرئيسة التي تؤثر بشكل مباشر في حياتهم اليومية وتقصي رأي المجتمع والاستماع لحاجاتهم عن قرب، وتمكينهم من إيصال صوتهم بسهولة ويسر للقيادات الحكومية.

وشدد سموه على أن سعادة أبناء الإمارة والقاطنين فيها وتلبية احتياجاتهم هي الغاية الحقيقية والهدف الأسمى الذي تسعى الحكومة لتحقيقه، داعياً الجهات الحكومية إلى ضرورة تصميم مبادرات ومشاريع بناء على أولويات المجتمع وحاجاته.

واستكملت الجلسة برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي باستعراض تفاصيل دراسة مؤشر جاذبية عجمان الذي حقق نسبة 83.8% في عام 2019 حيث يشكل المؤشر خط الأساس المرجعي للتعرف إلى احتياجات المجتمع التي تستدعي التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية، وبناء شراكات ذات قيمة مضافة وتحديد فرص التحسين والتطوير وأثرها على رضا المجتمع، وسيكون المؤشر إحدى الأدوات الداعمة لعملية التخطيط وتخصيص الموارد وقياس الأداء، وتقييم السياسات والبرامج بما يسهم في تحسين جودة الحياة.

واعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، خلال الجلسة، مستهدف 90% لمؤشر جاذبية عجمان لعام 2021.

جهود

وجّه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان الجهات الحكومية في الإمارة بأن تتجه بجهودها نحو آفاق أعلى من التميز والجودة، وأن تتحلى القيادات الحكومية بالفكر الطموح والإرادة القوية للارتقاء بمستوى الخدمات،وقال سموه: «إن القيمة الحقيقية للتميز تكمن في الارتقاء بمستوى جودة حياة الناس اليومية من خلال خدمات وإجراءات أفضل وبتكلفة وجهد أقل».