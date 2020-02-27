حاكم عجمان يتفقد نموذجاً لموقف حافلات بتقنية ثلاثية الأبعاد

المصدر: عجمان - البيان

تفقد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان نموذجاً لموقف حافلات النقل العام في عجمان بتقنية ثلاثية الأبعاد، والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

واستمع سموهما إلى شرح وافٍ حول أهمية مثل هذه المواقف، والتي تم تصميمها وتنفيذها من خلال تقنية ثلاثية الأبعاد، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة تركيب عدد من هذه المواقف في مواقع مختلفة في إمارة عجمان ولتكون أول إمارة يتم فيها استخدام هذه التقنية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.

وقال عمر بن عمير مدير عام هيئة النقل في عجمان: «إن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من توجهات حكومتنا الرشيدة نحو استخدام التقنيات الحديثة ومنها تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ولما تسعى له الدولة من تطوير دائم في المجالات كافة لتعزيز مكانة الدولة بصفتها مركزاً رائداً على مستوى المنطقة والعالم في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول عام 2030».

وأضاف: «إن هيئة النقل في عجمان استكملت بناء أول موقف حافلات نقل عام في الشرق الأوسط مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد، وذلك ضمن الخطة التطويرية لقطاع النقل في الإمارة».

وذكر أنه تم طباعة موقف الحافلة خلال 10 ساعات متواصلة وطبع في أكبر طابعة ثلاثية الأبعاد في العالم بقدرة طباعة x3x2m 6 حيث يبلغ وزن بناء المحطة 2.8 طن. وأوضح أن مثل هذه التقنيات الحديثة تعد وسيلة مستدامة وسريعة وذات سعر مناسب، وتهدف إلى التقليل من استهلاك المواد البنائية، كما تعطي الحرية التامة لاختيار الشكل الملائم.

وأشار إلى أن أول موقف انتظار سيتم تركيبه سيكون موقعه في كورنيش عجمان، حيث تم تصميم الموقف بالتعاون مع شركة acciona المتخصصة بطباعة المباني بتقنية ثلاثية الأبعاد.

وحضر العرض الذي تم على أرض الواقع بديوان الحاكم، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، وحمد بن غليطة الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، وطارق بن غليطة الغفلي مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.