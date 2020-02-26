الخارجية تحذر المواطنين من السفر إلى 5 دول بسبب كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" حذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية مواطنيها من السفر أو تأجيل السفر إلى 5 دول حول العالم، وكان آخر تحذير أطلقته اليوم عبر حسابها في تويتر دعت فيه المواطنين إلى تأجيل سفرهم إلى إيطاليا، وقالت الوزارة: "في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول، تنصح سفارة دولة الإمارات في الجمهورية الإيطالية مواطني الدولة بتأجيل سفرهم في الوقت الحالي لجمهورية إيطاليا حفاظاً على صحتهم وسلامتهم". كما نصحت المواطنين المتواجدين في إيطاليا بتجنب الأماكن والأقاليم المصابة، وبإتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الإيطالية. والتواصل مع السفارة إذا دعت الضرورة.

وفي 24 فبراير الجاري حذرت الخارجية من السفر إلى إيران وتايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر وذلك في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين. وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيانها: "في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الجديد كورونا في عدد من الدول، وحرصاً من وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سلامة وصحة المواطنين، تقرر منع سفر مواطني الدولة لكل من جمهورية إيران ومملكة تايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر". كما دعت المواطنين المتواجدين في هذه الدول إلى التواصل مع السفارة.

وأهابت سفارة الإمارات في سيؤول مواطني الإمارات بتأجيل سفرهم في الوقت الحالي لجمهورية كوريا الجنوبية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم. وقالت السفارة عبر تويتر: في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول، تهيب سفارة دولة الإمارات في سيؤول مواطني الدولة بتأجيل سفرهم في الوقت الحالي لجمهورية كوريا الجنوبية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

ونصحت السفارة المواطنين المتواجدين في كوريا الجنوبية بإتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الكورية والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ.

ودعت أيضاً سفارة الإمارات في سنغافورة الإماراتيين المقيمين في سنغافورة إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة السنغافورية بعد رفع درجة الاستعداد إلى اللون البرتقالي، وذلك لزيادة حالات انتقال العدوى بفيروس كورونا، والتواصل مع السفارة الإماراتية في الحالات الطارئة.

وأيضاً دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المواطنين الإماراتيين الموجودين في البحرين إلى التواصل مع سفارة الدولة في حالة الحاجة لأي مساعدة، وقالت في تغريدة لها على حسابها في تويتر: "عزيزي المواطن تدعوك سفارة الإمارات العربية المتحدة في المنامة للتواصل معها في حال الحاجة لأي مساعدة".