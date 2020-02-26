الإمارات تؤسس منشأة طبية لاستيعاب مصابي كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف معالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي اليوم، عن أن دولة الإمارات ستنشئ منشأة طبية جديدة لاستيعاب المصابين بفيروس كورونا في حالة الطوارئ العالمية.

وأكد العويس أنه وبفضل القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، فقد أتمت السلطات المسؤولة عن القطاع الصحي جميع الاستعدادات الفنية والطبية واللوجستية اللازمة لإنشاء هذه المنشأة الطبية بعيدا عن المناطق السكنية بحيث يمكن استيعاب المتضررين لتقديم العلاج لهم.

وأوضح أن المنشأة الطبية ستحتوي على جميع المعدات والموظفين القادرين على التعامل مع أي عدد من الحالات طوال فترة العزل الطبي التي تستغرق حوالي 14 يوما.

وحث العويس سكان دولة الإمارات، على عدم الخوف من انتشار الفيروس في الدولة، قائلا إن البلاد لديها إجراءات راسخة للتعامل مع الحالات المشتبه فيها.