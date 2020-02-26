18.26 مبنى جديداً في دبي كل يوم

المصدر: دبي - وائل نعيم

أظهرت بيانات نشرها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي عدد المباني المنجزة في الإمارة بلغ 6665 مبنى جديداً، في عام 2019، بقيمة إجمالية قدرها 36 ملياراً و114 مليون درهم، وبمعدل 18.26 مبنى جديداً يومياً، و555.41 مبنى جديداً شهرياً، بينما بلغ إجمالي قيمة المباني المنجزة في دبي خلال عام 2018، 34 ملياراً و52 مليون درهم، وبلغ عددها 6043 مبنى جديداً.

وبيّنت الإحصاءات أن المباني الجديدة المنجزة في 2019 توزعت بين 3638 مبنى لـ«فلل استثمارية» بتكلفة مليارين و864 مليون درهم، و2022 مبنى لـ«فلل خاصة» بتكلفة 3 مليارات و514 مليون درهم، و361 «مبنى متعدد الطوابق» بتكلفة 9 مليارات و898 مليون درهم، و280 «مبنى نسب طابقية» بتكلفة 17 ملياراً و159 مليون درهم، فيما بلغ عدد مباني المنشآت العامة 210 مباني بتكلفة مليار و846 مليون درهم، والمباني الصناعية 154 مبنى بتكلفة 833 مليون درهم.

وسجلت الفلل الاستثمارية أعلى نسبة بين المباني المنجزة خلال العام الماضي وبلغت 54.6%، فيما بلغت نسبة الفلل الخاصة 30.3%، والمباني متعددة الطوابق 5.4%، ومباني نسب الطابقية 4.2%، أما مباني المنشآت العامة 3.2% وأخيراً المباني الصناعية بنسبة 2.3%.