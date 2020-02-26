سفارة الإمارات في روما تنصح الموطنين بتأجيل سفرهم إلى إيطاليا

المصدر: البيان الإلكتروني

نصحت سفارة الإمارات في روما المواطنين الإماراتيين بتأجيل سفرهم إلى إيطاليا في الوقت الحالي، وقالت السفارة بتغريدة لها على حسابها في تويتر: "في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول، تنصح سفارة دولة الإمارات في الجمهورية الإيطالية مواطني الدولة بتأجيل سفرهم في الوقت الحالي لجمهورية إيطاليا حفاظاً على صحتهم وسلامتهم".

كما نصحت السفارة المواطنين المتواجدين في إيطاليا بتجنب الأماكن والأقاليم المصابة، وبإتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الإيطالية.

والتواصل على الأرقام التالية في حالات الطوارئ:

- سفارة الدولة في روما:

- 00390636306100

- القنصلية العامة في مدينة ميلانو

- 00393356584064

- أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للوزارة 0097180044444

وكذلك التسجيل في خدمة تواجدي.