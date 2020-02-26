اتفاقية بين "طرق دبي" و "بيم كار" لتطوير وحدات النقل المعلقة

المصدر: البيان الإلكتروني

شهد معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، ومعالي كريس هيتون هاريس وزير الدولة للنقل في المملكة المتحدة، توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة بيم كار القابضة المحدودة، إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير أنظمة النقل المعلقة على مستوى العالم، وذلك في إطار التعاون لتقديم حلول مستقبلية للتنقل، عبر تطوير وحدات النقل المعلقة التي تعمل بتقنية أنظمة النقل المعلّقة، مما يضمن السرعة والأمان والتوفير في الموارد.

وقع الاتفاقية عن الهيئة السيد عبد المحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، وعن شركة بيم كار السيد روبين براونسيل المدير التنفيذي للشركة، بحضور أندرو جاكسون القنصل العام البريطاني في دبي، وعدد من المديرين في الهيئة.

ووفقاً للاتفاقية تطور الشركة وحدات النقل المعلقة، وهي نظام نقل مستقبلي للتنقل في إمارة دبي، وتمتاز باستخدام مساحة أرض أقل بعدة مرات مقارنة بالأنظمة التقليدية ذات السعة نفسها، كما تمتاز بكفاءة استخدام الطاقة، وصغر الحجم وخفة الوزن، وتتحرك بعجلات فولاذية على سكك معلقة.

وقال معالي مطر محمد الطاير: إن الاتفاقية تأتي في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات لتوفير مواصلات ذاتية القيادة، ترجمة لاستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، التي تهدف لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030، كما تأتي في إطار مساعي الهيئة لتحقيق التكامل بين وسائل النقل الجماعي، وتقديم خدمة الرحلات القصيرة (الميل الأول والأخير) التي تساعد مستخدمي وسائل النقل الجماعي على الوصول إلى وجهاتهم النهائية.

تعزيز التعاون

وبحث معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، خلال استقباله معالي كريس هيتون هاريس وزير الدولة للنقل في المملكة المتحدة، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين هيئة الطرق والمواصلات وبين نظيرتها في المملكة المتحدة، في مجالات تشغيل أنظمة القطارات، والتنقل ذاتي القيادة، وأنظمة التحكم، إلى جانب الاطلاع على خطة الهيئة لتطوير هذه المجالات.

ورحب الطاير في مستهل اللقاء بالوزير البريطاني والوفد المرافق له، مشيدا بعلاقات الشراكة والتعاون التي تربط هيئة الطرق والمواصلات بالمؤسسات والشركات البريطانية العاملة في مجال المواصلات وأنظمة التنقل.

وأطلع معاليه الوفد البريطاني على التجارب التي تجريها الهيئة على التاكسي الجوي ذاتي القيادة، والمتطلبات التشغيلية التي تشمل القوانين والسياسات المتعلقة بتشغيل التاكسي الجوي، حيث تنسق الهيئة مع هيئات الطيران الاتحادي والمحلي، لمناقشة تطوير التشريعات والسياسات ذات العلاقة، لتحديد المسارات والممرات الجوية، وتصميم نقاط الإقلاع والهبوط وتحديد مواقعها، وتحديد مواصفات ومعايير الأمن والسلامة للتاكسي الجوي، كما أطلعه على مشروع التنقل المرن لتطوير بنية تحتية صديقة للجميع، ومتكاملة من خلال تعزيز الربط بين المشاريع التطويرية ومناطق الجذب باستخدام وسائل التنقل غير التقليدية مثل المشي والدراجات الهوائية و(السكوتر الكهربائي)، وتطوير متطلبات الميل الأول والأخير، وكذلك جهود الهيئة في تنفيذ مسارات الدراجات الهوائية التي يبلغ طولها حالياً 425 كيلومتراً، ويتوقع أن ترتفع لتصل حوالي 647 كيلومترا بحلول عام 2023.

من جانبه أشاد معالي كريس هاريس، بالتطور الكبير الذي تشهده البنية التحتية لوسائل النقل الجماعي في دبي، كما أشاد بالكفاءة التشغيلية العالية لمترو دبي ودقة الالتزام بمواعيد الرحلات، معرباً عن سروره بمشاركة المؤسسات والشركات البريطانية في تنفيذ مشاريع هيئة الطرق والمواصلات، وتطلعه لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بما يخدم الجانبين.

وقال هاريس: "لقد أسعدني حضور توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة بيم كار القابضة المحدودة حيث سيتيح هذا التعاون فرصة تقييم جدوى نظام النقل المعلّق استنادا إلى الخبرة الفريدة، التي تتمتع بها الشركة. وتمثل هذه الخطوة مثالا آخر لالتزام المملكة المتحدة المستمر بتشكيل شراكات مع دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تشكيلة واسعة من التقنيات والابتكارات."