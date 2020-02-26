مستشفى رأس الخيمة يطلق حملة مجانية للاستشارات الطبية لصحة القدمين

المصدر: رأس الخيمة – البيان

كشف مستشفى رأس الخيمة عن تقديم استشارات طبية مجانية لصحة القدمين، والتي تنطلق في الأول من مارس لمدة 5 أيام، لتوعية سكان الإمارات حول الحالات والأمراض المتعلقة بصحة القدمين، برعاية مركز مستشفى رأس الخيمة لإعادة التأهيل والعلاج الفيزيائي، وهي متاحة لجميع الزوار الذين يعانون من حالات صحية متعلقة بالقدمين بين الساعتين 2 و4 ظهراً، حيث سيتولى مجموعة من أخصائي طب الأقدام والعلاج الفيزيائي والتغذية مهمة إرشادهم وتقديم الاستشارات والحلول طويلة الأمد لتعزيز صحة القدمين.

وأوضحت كورنيليا جلور، أخصائية العلاج الفيزيائي ورئيسة قسم مركز إعادة التأهيل والعلاج الفيزيائي في مستشفى رأس الخيمة، تستهدف الحملة الطبية المجانية الأفراد الذين يعانون من أمراض معينة كالتهاب المفاصل والسكري والبدانة والتهاب القدمين والساقين واضطرابات المشي عند الأطفال والصعوبة في الجري، وما إلى ذلك.

وأضافت: غالباً ما يهمل المرضى صحة القدمين، رغم تأثير العديد من الأمراض المزمنة عليها، إذ ترتبط العلامات الالتهابية عادة بالتهاب المفاصل والنقرس، بالإضافة إلى العلاقة التي تربط زيادة الوزن والألم في القدمين، حيث تبرز الحاجة لاستشارة أخصائي التغذية نظراً لدور بعض الأطعمة في تحريض الالتهاب في أجسامنا، بالإضافة إلى ضرورة الفحص الدوري للقدم عند الإصابة بالأمراض المزمنة كداء السكري.

وأشارت إلى أن مرضى داء السكري هم الأكثر عرضة للإصابة بالاختلاطات المرضية في القدمين، ما يؤدي إلى توقف جريان الدم للقدمين وفقدان الحس، بالإضافة إلى تشنجات وآلام الساقين وفترة أطول للشفاء من الجروح والكدمات، ووفقاً للاتحاد الدولي للسكري، فإن القدم السكرية ومضاعفات المرض على الأطراف السفلية تصيب حوالي 40 إلى 60 مليون شخص حول العالم، مع انتشار عمليات بتر الأطراف بنسبة 10 إلى 20 ضعفاً.

وأكد الدكتور رضا صديقي، الرئيس التنفيذي لأربيان هيلث كير جروب المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة، أهمية هذا النوع من الحملات التي تستهدف المجتمع الإماراتي، ولطالما تصدّرت توعية السكان حول المشاكل الصحية قائمة أولوياتنا في مستشفى رأس الخيمة، وهذا ما نسعى لتحقيقه مجدداً عبر هذه الفعالية المجانية لتوعيتهم حول أهمية صحة القدمين والحاجة لمتابعتها بشكل صحيح.

وأضاف: يمكن للعلاج الفيزيائي أن يساعد الأطفال والبالغين والمسنين على التغلب على مختلف الاعتلالات والتشوهات الجسدية، باستخدام العديد من التمارين والتقنيات العلاجية وسط بيئة هادئة ومريحة، كما يفيد بشكل خاص في تصحيح كافة اضطرابات المشي، كالقدم المسطحة واضطرابات المشي والتوازن عند الأطفال وأمراض العظام لدى كبار السن، بالإضافة إلى تصحيح الإصابات الناجمة عن الانحناء أثناء استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة والوضعيات الخاطئة ونمط الحياة غير النشط وإصابات الرياضيين.