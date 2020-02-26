إعفاء المواطنين من رسوم تصديق عقود الإيجار السكنية في عجمان

المصدر: عجمان- البيان

بمبادرة كريمة من سمو الشيخ عمار بن راشد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، صدر القرار الأميري لسنة 2020 بشأن الإعفاء من رسوم تصديق عقود الإيجار السكنية للمواطنين المستأجرين لدى دائرة البلدية والتخطيط بعجمان.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، أن القرار يأتي مكرمة من ولي عهد عجمان، بهدف تخفيف العبء المالي عن المواطنين المستأجرين في الإمارة.

وذكر أن المكرمة سلسلة من ضمن المبادرات الكريمة لولي العهد، والتي تسهم بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، ويعزز جودة الحياة، ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدائرة الدائم على إسعاد المتعاملين وسكان الإمارة، وتقليل العقبات أمامهم.

ولفت إلى أن المبادرة جاءت من أجل دفع الحركة الاقتصادية ومراعاة للظروف الاقتصادية لمواطني إمارة عجمان، داعين أطراف العملية الإيجارية إلى الاستفادة من هذا الإعفاء الذي يهدف إلى تحفيزهم وتشجيعهم على توثيق عقود الإيجار السارية والجديدة والاستفادة من خدمات ومزايا الدائرة.