41.496 ألف غسلة كلى في مستشفى دبي العام الماضي

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

كشفت الدكتورة آمنة الحضري استشارية ورئيسة قسم أمراض الكلى في مستشفى دبي أن القسم قام باجراء 41.496 ألفعملية غسيل كلى عام 2019، مشيرة إلى أن عدد مرضى غسيل الدم وصل إلى 300 مريضاً مواطناً من مختلف الأعمار، منهم شبابا في العشرينيات أصيبوا بالفشل نتيجة إدمانهم على تناول كميات كبيرة من البروتينات خاصة لاعبي كمال الأجسام، أو الممارسين لرياضات الأوزان والحديد، وبعض مرتادي صالات الألعاب الرياضية.

وقالت الدكتورة آمنة في تصريحات خاصة لـ " البيان" أن هناك 35 مريضا يقومون بإجراء الغسيل الكلوي البريتوني في المنازل، بعد تلقيهم التدريب الكافي على طريق إجراء الغسل.

وأشارت إلى أن هناك 72 جهازا لغسيل الكلى منها 2 للزوار ، و3 لمرضى إلتهاب الكبد الوبائي بي وسي ، و2 بالفيروسين معا ، و3 للمصابين بالفيروس السلبي ، و4 للمصابين بالفيروس النشط، وجهاز للمصابين بالتهاب شديد في الدم ، لمن لديهم فيروس خامل و75 جهازا للمرضى العاديين.

وأشارت إلى أن توفير الهيئة لهذه الخدمات المتميزة ومنها تخصيص أجهزة لمرضى الأمراض المزمنة يأتي من انطلاق حرص الهيئة على سلامة وصحة المترددين على القسم ، وخشية لتعرض المرضى الآخرين من الإصابة بتلك الأمراض .