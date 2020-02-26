قائد عام شرطة رأس الخيمة يُدشّن حملة "الاحتيال الهاتفي"

المصدر: البيان الإلكتروني

دشن اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، حملة ( الاحتيال الهاتفي ) وهي حملة توعوية لمكافحة الاحتيال الهاتفي والتصدي لكافة أشكاله، وذلك بحضور العميد عبد الله علي منخس مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد قضيب عبد الله الزعابي نائب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، والرائد مانع فارس الخاطري مدير فرع التوعية والحملات الإعلامية.

وأكد اللواء علي بن علوان النعيمي حرص شرطة رأس الخيمة على التصدّي لكافة الأساليب الإجرامية المتجددة، باتخاذ تدابير احترازية أمنية متقدمة، تتطلب من أفراد المجتمع رجاحة العقل في التعامل معها لمنع انتشارها، والتواصل المباشر مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، للإبلاغ عن مثل تلك الممارسات الإجرامية، مما يعزز الثقة بين أفراد المجتمع والشرطة، في التصدي كافة أنواع وأشكال الجرائم باختلاف أنواعها و تصنيفاتها، لأن أمن المجتمع مسؤولية الجميع.

ومن جانبه أوضح العميد عبدالله علي منخس، بأن حملة ( الاحتيال الهاتفي) التي أطلقتها إدارة الإعلام والعلاقات العامة، تهدف إلى تحذير المجتمع من عمليات النصب الهاتفي، التي تروّج الفوز بالجوائز الوهمية، أو بحظر بطاقة الصراف الآلي لعميل البنك لعدم قيامه بتحديث بياناته، أو طلب تحديث بيانات بطاقة الهوية ومطالبته بالتواصل مع رقم هاتف غريب، مما يتيح للمحتالين الحصول على بياناته وسرقة أمواله بإتباع مختلف الأساليب الإجرامية التقنية.

مناشداً أفراد المجتمع بعدم مشاركة أي معلومات سرية مثل أرقام الحسابات أو البطاقات البنكية أو كلمات المرور ورموز التعريف الشخصي ( OTP ) أو ( PIN ) ورموز الأمان الموجودة خلف البطاقات، مع ضرورة عدم الانقياد وراء أي مكالمة هاتفية أو رسالة مشبوهة، محتواها ( ربحت جائزة - أو طلب تحديث بيانات ... الخ ) قد تصلهم عبر مكالمات أو رسائل SMS أو أي وسيلة أخرى، وعادة ما يكون رقم المرسل غير معروف أو شخصية مجهولة لا تفصح عن بياناتها الحقيقية.

مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة عدم الرد والاستجابة إلى المكالمات والرسائل الخادعة، وسرعة الإبلاغ عنها؛ لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية مدّخراتهم من هجمات قراصنة الهواتف المتحركة، مضيفاً بأن حملة ( الاحتيال الهاتفي ) تستهدف توعية كافة شرائح المجتمع بمخاطر الوقوع ضحية أساليب النصب والاحتيال عن طريق الهاتف، وتثقيفهم بكيفية التعامل معها، لافتاً إلى أن الحملة تخاطب الجمهور بعدة لغات، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل في نشر وتعزيز الأمن والأمان.