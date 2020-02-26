جمعية الامارات للسكري تحذر مجددا من علاج السكري بالخلايا الجذعية

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

اكد الدكتور عبد الرزاق المدني استشاري السكري والغدد الصماء الرئيس الفخري لجمعية الامارات للسكري ان العلاج بالخلايا الجذعية ما زال قيد الأبحاث والتجارب، ولم يعتمد بعد من منظمة الصحة العالمية، ولا الفيدرالية العالمية للسكري ،محذرا من اندفاع المواطنين وغيرهم من السفر لبعض الدول التي تروج لمثل هذا النوع من العلاج.

وقال بأن كل ما يجرى على المرضى لغاية الان هو اخضاعهم للتجارب مقابل اخذ مبالغ باهظة علما بأن المريض الذي يخضع للتجارب يفترض ان يبلغ أولا ومن ثم يدفع له مبلغ مالي نظير الموافقة على ذلك

وبين ان الكثير من المرضى ممن خضعوا لهذا النوع من العلاج عالميا حدثت لهم مضاعفات خطيرة وفقا للفيدرالية العالمية للسكري جراء تلقي العلاج بالخلايا الجذعية وحدثت أيضا بعض الوفيات مما يعني ان التجارب والأبحاث العالمية على الفئران لم تفلح بعد وبالتالي يمنع اجراؤها على البشر.



وقال الدكتور المدني بان افضل طريقة للمرضى الذين يعانون من زيادة مفرطة في الوزن هو ربط او قص المعدة لانها تقلل الوزن عن طريق تقليل كمية الطعام مما يساعد على التخلص من الادوية او التقليل منها بدرجة ملحوظة وهذا مثبت علميا ولا غبار عليه.



وأشار الى ان تكلفة علاج مريض السكري يعتمد على المضاعفات فكلما زادت مضاعفات المرض ارتفعت فاتورة العلاج، خاصة وان المرض يؤثر على جميع أعضاء الجسم بما في ذلك القلب والشرايين والكلى والنظر، كما انه يكون سببا رئيسيا للسكتات الدماغية والجلطات القلبية والتي غالبا ما تودي للوفاة اوالشلل.



واكد الدكتور المدني ان مرض السكري اصبح من الامراض التي يمكن التعايش معها خاصة اذا ما التزم المريض بالنظام الغذائي ومارس الرياضة وواظب على استخدام الادوية الموصوفة من الطبيب.