«الاتصال الحكومي» يطلق «ما وراء الاتصال» عبر الصحف ومواقع التواصل

المصدر: الشارقة - البيان

أطلق المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة حملة «ما وراء الاتصال» عبر الصحف الإماراتية المحلية العربية والإنجليزية ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف تسليط الضوء على أهمية الاتصال الحكومي في نجاح السياسات والبرامج الرسمية للحكومات وتعزيز علاقتها مع الجمهور وترسيخ قيم الشراكة والتعاون بين الطرفين، إلى جانب أهمية الاتصال الحكومي في رفع كفاءة المؤسسات الرسمية والخاصة عبر تحويل الاتصال إلى مساحة للحوار وتبادل الأفكار بينها وبين عملائها.

استعدادات

وتأتي الحملة ضمن الاستعدادات القائمة لانطلاق الدورة التاسعة من منتدى الاتصال الحكومي الذي سيُعقد يومي 4-5 مارس المقبل في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة 64 متحدثاً من المسؤولين والخبراء والمختصين من 16 دولة، وتنطلق الدورة هذا العام بأربعة محاور بدل التركيز على شعار واحد، وهي ترسيخ ثقافة التفاعل في الحكومة والتكنولوجيا كممكّن للمجتمعات والاتصال عبر الثقافة والرفاه الفردي والمجتمعي، وأفاد المركز الدولي للاتصال الحكومي بأن المحاور الأربعة تؤكد أن الاتصال عملية شاملة ومتكاملة ولا يمكن تجزئتها أو اختصارها بمحور وشعار واحد.

بيان غير هام

وتصدرت الحملة الصفحات الأولى من الصحف المحلية الصادرة باللغتين العربية والإنجليزية، وتضمنت جملة من العناوين تصدرها عنوان «بيان غير هام» يتبعها مجموعة من الرسائل التي تشير إلى أبرز التحديات في ممارسات الاتصال الحكومي، لتؤكد وبحسب المركز الدولي للاتصال الحكومي أن الاتصال بدون قواعد قد يتسبب بحالات إرباك في أوساط القراء، وأن المعلومة إن لم تكن كاملة قد تعطي معاني مغايرة وتترك انطباعات لدى الجمهور معاكسة تماماً لغايات وسائل الاتصال والمشرفين عليها.

وفي نهاية صفحات الجرائد وضع مصممو الحملة «باركود» يقود إلى كلمة مسجلة للشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، على الموقع الرسمي للمركز الدولي للاتصال الحكومي، أكد فيها أهمية أن يكون الاتصال الحكومي مساحةً للتفاعل البناء بين المؤسسات والجهات الرسمية من جهة والجمهور من جهة أخرى وأن يتحول الاتصال من ناقل للمعلومات إلى بانٍ للقيم والمبادئ الفردية والجماعية.

أهمية الاتصال

وأوضح المركز الدولي للاتصال الحكومي أن الحملة جاءت لتأكيد أهمية الاتصال في عصر الانفتاح الثقافي وسرعة انتقال المعلومات، وتعدد مصادر التأثير في الرأي العام، حيث تحول الاتصال إلى مهارة حياتية رئيسية، وبات يشكل عاملاً حاسماً في نجاح الحكومات وتحديد مكانتها على خارطة العالم، وشرطاً لبقاء المؤسسات. وعبرت إدارة المركز عن تقديرها العميق لتعاون الصحف المحلية ومبادرتها في تبني الحملات والتعريف بغاياتها النبيلة.

تأثير الشاشة على الرأي العام

تشهد فعاليات اليوم الأول من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2020، التي تنعقد يومي الرابع والخامس من مارس المقبل في الشارقة، حواراً خاصاً بين الممثلة والمغنية الهندية بريانكا تشوبرا جوناس، وريا أبي راشد، صحفية المشاهير ومقدمة البرامج التلفزيونية، وذلك في جلسة حملت عنوان «سر تأثير الشاشة على الرأي العام».

وتتناول الدورة التاسعة من المنتدى، التي ينظمها المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أربعة محاور تشمل ترسيخ ثقافة التفاعل في الحكومة، والتكنولوجيا كممكّن للمجتمعات، والاتصال عبر الثقافة، والرفاه الفردي والمجتمعي.

وتسلط جلسة «سر تأثير الشاشة على الرأي العام»، الضوء على أهمية التفاهم الثقافي المتبادل في العالم ودور الإعلام المرئي في الترويج له في المجتمعات، وتستعرض نماذج حول تأثير الثورة الرقمية وظاهرة التلفاز العالمي والتلفاز عبر الإنترنت على معدلات الفهم الثقافي بين الأمم.

وقال طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «في ظل النداءات الأكاديمية والحكومية والمجتمعية الرامية لتعزيز التواصل عبر الثقافات حول العالم، تتزايد الأسئلة حول دور الإعلام، خصوصاً المرئي والمسموع، في مجتمعاتنا المعاصرة في إثراء الخيال وإحياء الفضول الثقافي والتشجيع على الاطلاع والتعلم، والتركيز على نقاط الالتقاء والاهتمامات المشتركة».