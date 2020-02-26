مسح المزارع في جزيرة دلما لمكافحة الجراد

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أجرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مسحاً لمناطق واسعة من المزارع في جزيرة دلما بمنطقة الظفرة، حيث تم مكافحة بعض أسراب الجراد الصحراوي على مساحات تصل إلى نحو 600 دونم في المنطقة، وقام فريق المكافحة التابع لمركز إرشاد دلما بالتعاون مع بلدية الظفرة برش المناطق التي تواجد فيها الجراد بالمبيدات الموصى بها.

ورفعت الهيئة حالة الاستعداد والتأهب القصوى لمواجهة أي مجموعات من أسراب الجراد الصحراوي القادمة من مناطق توالد الجراد في الجزيرة العربية وسواحل البحر الأحمر، وأكدت استمرار عمليات المسح الشامل على مستوى إمارة أبوظبي، بالتعاون مع البلديات وبخاصة المناطق الحدودية التي تدخل منها أسراب الجراد الصحراوي، حيث تقوم الفرق الفنية التابعة للهيئة بإجراء مسح شامل لمناطق المزارع وبخاصة المناطق المتاخمة للحدود.

وأكد الدكتور محمد سلمان الحمادي مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة، جاهزية الهيئة واستعدادها الكامل للتعامل مع ظاهرة هجرة الجراد ومكافحته بالطرق الآمنة والمبيدات الموصى بها.