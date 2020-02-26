محاكم دبي تعرِّف بخدمة «ويّاك»

المصدر: (دبي - البيان)

أقامت محاكم دبي ورشة عمل تدريبية حضرها ما يقارب 150 ممثلاً عن مكاتب المحاماة المعتمدة، لتعريفهم بخدمة ويّاك وهي خدمة وفرتها محاكم دبي لمتعامليها، وتشمل 7 خدمات فرعية تتيح من خلالها التواصل المباشر مع الإدارات المعنية بالقضايا من خلال تقديم طلبات متابعة سواءً برقم الدعوى أو رقم الطلب، وذلك للتأكد من تنفيذ القرارات وإبداء الملاحظات حولها، بالإضافة إلى خدمة ربط القضايا باسم المستخدم لجميع المستخدمين (باستثناء مكاتب المحاماة والخبراء) وخدمات قسم شؤون رؤساء المحاكم وبعض الخدمات الأخرى ترجمة للتوجهات الحكومية بشأن تقليل أعداد المراجعين لمراكز الخدمة.

وأفاد عبدالله أحمد الريس مدير إدارة إسعاد المتعاملين في محاكم دبي أن خدمة «وياك» من ضمن باقة من الخدمات الجديدة التي سوف تقوم محاكم دبي بإطلاقها خلال هذا العام، والتي تهدف معها إلى تذليل جميع الصعوبات.