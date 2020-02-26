أحمد بن محمد يكرم الفائزين في «تحدّي الأميّة»

المصدر: دبي - وام

كرَّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، رئيس مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أمس، الفائزين في مبادرة «تحدي الأمية»، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لـ«ملتقى تحدي الأمية» بنسخته الأولى التي نظَّمتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة خلال يومي 24 و25 فبراير الجاري بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويونسكو، وذلك في هيلتون الحبتور سيتي بدبي.

وشمل «تحدي الأمية» مشاركة ثلاث فئات وهي: الأفراد، والمؤسسات والشركات، وكذا الحكومات من جميع الدول العربية لاستعراض إنجازاتهم ومشاريعهم المبتكرة والمتميزة في مجال محو الأمية.

فئة الأفراد

وفي فئة الأفراد كرم سموه كلاً من محمود عباس، مؤسِّس ومدير جمعية الأطفال والفتوّة، من دولة فلسطين، وذلك عن مشروعه «مركز الأطفال والفتوة عام 1996»، الذي يعد أول مؤسسة اجتماعية فلسطينية في لبنان تقوم على أساس تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والذي قدَّم الخدمات التعليمية والاجتماعية من توعية وتدريب وبناء قدرات وحماية وتمكين الآلاف من الأطفال والشباب من الجنسين، والمساعدات الإغاثية والاجتماعية لآلاف الأسر الفلسطينية واللبنانية والسورية الفقيرة أو التي تهجَّرت بفعل الحروب.

كما كرم سموه زهرة بنت سلمان العوفية، وهي ملهمة وصاحبة مشروع تعليمي تطوعي من سلطنة عُمان، عن فئة الأفراد، وقد سخَّرت كل ما لديها من أجل تحقيق رسالتها المتمثِّلة بخلق مجتمع متعلِّم ومحو أمية النساء في جميع القرى العُمانية، حيث تحمل زهرة شهادة الصف الخامس الابتدائي فقط، ولكنها رأت في العمل التطوعي أملاً ومستقبلاً من أجل مجتمعٍ خالٍ من الأمية.

وقد بدأ مشروع زهرة في عام 2008 من خلال تعليم الأطفال الصغار القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم، وكانت تقتطع من مصروف بيتها لتوفير مستلزمات الدراسة. وبعد 4 سنوات توسَّع المشروع ليشمل تعليم النساء، ثمَّ افتتحت 22 مدرسة موزَّعة على عدة قرى. ووفَّرت زهرة ميزانية المشروع من خلال إعداد الوجبات الخفيفة وبيعها للمدارس وبعض المحال التجارية.

وعن فئة الحكومات، كرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، محافظة الوادي الجديد في جمهورية مصر العربية، وتسلَّم التكريم اللواء محمد سلمان إبراهيم، حيث منحت محافظة الوادي الجديد الأمل للأميين ببرامج فائقة الأثر، نتج عنها انخفاض نسبة الأمية في المحافظة إلى 2%، وهي الأقل في جمهورية مصر العربية.

وفي إطار إبداعها بمبادرات ممنهجة ومدروسة لتفعيل دور الطلاب، تولَّى كل واحد من طلابها الخريجين محو أمية 10 مواطنين من أبناء قريته.

وهذا ما فعَّل الدَّور المجتمعي في الحملة الشاملة لمحو الأمية في المحافظة. كما تم منح مكافآت مالية في صورة بنية أساسية للقرى الخالية من الأمية في المحافظة، وتم وضع برامج تنموية فيها بالتعاون مع شركاء ومؤسسات التنمية، ولفت أنظار الشركات للاستثمار في المحافظة.

مؤسسات

وعن فئة المؤسسات، كرم سموه «مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع»، وتسلَّم التكريم المهندس محمد يسري حنة، رئيس مجلس الأمناء، وتم تكريم المؤسسة عن تنفيذها أعمالاً وأنشطةً غطت 100 قرية في مصر لتشمل بناء 100 مدرسة، و419 ألف مستفيد من برامج محو الأمية، و100 ألف مستفيد من الخدمات الطبية، إلى جانب تعليم 50 ألف طالب، وتدريب ما يقارب 2500 مدرِّس من القائمين على العملية التعليمية.

ويهدف مشروع «تحدي الأمية» بشكل رئيس إلى توفير حق التعليم لـ30 مليون عربي دون سن الثامنة عشرة بحلول عام 2030 في الوطن العربي. ويتطلع إلى تزويد الناس المهارات والمعارف اللازمة للاستجابة بفاعلية للتحديات المتزايدة للتكنولوجيات الجديدة وعصر المعلومات.

كما يسعى المشروع إلى مساعدة فئات الشباب على تنمية مهاراتهم وقدراتهم ومعارفهم، وتعزيز مؤهلاتهم والتأثير إيجاباً في سلوكهم والإسهام في رفاههم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بما يتيح لهم أن يصبحوا أعضاء منتجين ومشاركين في المجتمع.

جمال بن حويرب: هدفنا القضاء على أمية 30 مليون عربي

أكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، خلال حديثه في الجلسة الثانية من فعاليات اليوم الثاني لملتقى تحدي الأمية 2020، التي أدارها الدكتور هاني تركي، رئيس المستشارين التقنيين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان «تكامل الجهود الإقليمية لمجابهة الأمية في المنطقة العربية»، أن التعاون والتكاتف وتنسيق العمل بين مختلف المؤسسات والمنظمات والجهات ذات الصلة في العالم العربي، هو الحل الوحيد للقضاء على الأمية بجميع أشكالها.

وقال ابن حويرب: هدفنا من مبادرة تحدي الأمية، التي أطلقناها بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هو القضاء على الأمية القرائية والكتابية لـ30 مليون شاب وطفل عربي حتى العام 2030، وذلك بالتعاون بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ومنظمة اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وسلّط د. يحيى بن إبراهيم آل مفرح، مدير الإدارة العامة للتعليم المستمر، في وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، خلال الجلسة، الضوء على مشروع العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار (2015 ـ 2024)، الذي يهدف إلى خفض نسبة الأميين في العالم العربي بين الكبار من 15 سنة فما فوق، ضمن 5 مراحل.