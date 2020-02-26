إضاءة حديقة الثميد بـ 100 عمود إنارة

المصدر: (الشارقة - البيان)

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، ممثلة بإدارة الأفرع، إنارة حديقة الثميد للنساء في المدام بالمنطقة الوسطى لإمارة الشارقة بـ100 عمود إنارة، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية الدائرة في توفير كافة الخدمات للمرافق والمنشآت الترفيهية، وذلك تلبية لبنود خطتها التنموية الملبية لاحتياجات المجلس البلدي في منطقة المدام.

وأكد المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أنه بفضل جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تحولت منطقة المدام إلى واحة تنبض بالحياة، كما تشهد المنطقة اهتماماً بالغاً من قبل حكومة الشارقة، حيث تحوي العديد من المشاريع العمرانية والأخرى الخاصة بالبنية التحتية.

من جانبه، قال المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع: «قامت الدائرة بتركيب وتمديد الكهرباء وأعمدة الإنارة للحديقة باستخدام 100 عمود إنارة ديكوري وفق أرقى وأفضل المعايير».