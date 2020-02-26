إطلاق مبادرة «مليون رائد أعمال عربي» لتحفيز الشباب

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الرئيس الأعلى لـجامعة حمدان بن محمد الذكية، تواصلت فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض إبداعات عربية 13 الذي يختتم أعماله اليوم في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض تحت شعار «بناء مستقبل الأعمال والابتكار: إنترنت الأشياء والمجتمعات».

وقد شهدت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر إطلاق «جامعة حمدان بن محمد الذكية» بالتعاون مع منصة التعليم الإلكتروني المنتور.نت للمبادرة الفريدة من نوعها «مليون رائد أعمال عربي» والتي تستهدف فئة الشباب وأصحاب الأفكار المتميزة من أجل تأهيل مليون رائد أعمال عربي، وذلك من خلال نشر الوعي بمفهوم وأهمية ريادة الأعمال ودعم المهتمين للانطلاق بمشاريعهم الناشئة، وستسلط هذه المبادرة الضوء على نماذج ناجحة وقصص من الواقع لرواد أعمال ومستثمرين وخبراء في مجال ريادة الأعمال، والتي تسهم في تزويد المشاركين بالمعارف وكيفية البدء بهذه المشاريع.

هذا وتهدف المبادرة إلى الوصول لمليون مشارك بحلول عام 2021.

وحول مبادرة «مليون رائد أعمال عربي»، أوضح الدكتور منصور العور، رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، بأنّ المبادرة تحمل أهمية بالغة كونها الأولى من نوعها على صعيد توفير أفضل برامج التدريب النوعي المجاني في جميع المجالات الحيوية، تماشياً مع الجهود السبّاقة التي تقودها «جامعة حمدان بن محمد الذكية» لتخريج رواد أعمال ومبتكرين وسفراء معرفة مؤهلين لتوجيه دفة النماء والتقدم، لافتاً إلى أنّ توفير التدريب الإلكتروني عالي المستوى يصب في خدمة التوجه الوطني نحو ترجمة «وثيقة الخمسين»، التي تستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في اكتشاف وتطوير المواهب وتطوير القدرات بما يواكب حجم التغيرات العالمية المتسارعة.

وقال فهد السعدي، نائب رئيس الجامعة لتنمية الجامعة: سيكون للبرنامج بلا شك دور محوري في نشر الوعي بمفهوم وأهمية ريادة الأعمال ودعم المهتمين للانطلاق بمشاريعهم الناشئة، مقدماً نماذج ناجحة وقصصاً من الواقع لرواد أعمال ومستثمرين وخبراء، بما يمكن الجيل الشاب من تولي زمام المبادرة لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع ناجحة ذات تأثير إيجابي على كافة المستويات بما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي.

ونمضي قدماً في توطيد شراكتنا مع «المنتور.نت» وغيرها من نخبة الشركاء الاستراتيجيين، مدفوعين بالتزامنا المستمر بالمبدأ الجوهري لجامعتنا، والمتمثل في «التشارك في النمو» في سبيل المضي قدماً في مسيرة إعادة هندسة مستقبل التعليم العالي، استناداً إلى الابتكار والانطلاق والتحول.

من جانبه قال الدكتور إيهاب فكري المدير التنفيذي - «المنتور.نت»: إن مبادرة مليون رائد أعمال عربي لا تخص فترة زمنية معينة، بل تمتد لخدمة الأجيال في تحويل أفكارهم وأحلامهم إلى مشاريع ناجحة تدعم بيئة ريادة الأعمال في منطقتنا العربية.

من جهته، قال خالد حبيب، الرئيس التنفيذي، فيت فور لايف للاستشارات، مصر: يأتي شعار مؤتمر ومعرض إبداعات عربية هذا العام حول «بناء مستقبل الأعمال والابتكار: إنترنت الأشياء والمجتمعات» ليؤكد على دور هذا الحدث في إرساء الأساس للمستقبل، حيث يمثل التعليم والابتكار الركائز الأساسية لبناء المستقبل.

تحديات

قال أنور الشمري، مدير التصميم وكبير مسؤولي الابتكار في وزارة تطوير البنية التحتية: إن شعار مؤتمر ومعرض إبداعات عربية 13 «بناء مستقبل الأعمال والابتكار: إنترنت الأشياء والمجتمعات» يعكس بشكل حقيقي التحديات التي يجب علينا التغلب عليها من أجل الحفاظ على أنفسنا، حيث يتطلب إنترنت الأشياء العمل على إدارة التغيير بشكل كبير في أي كيان، بالإضافة إلى القيام بعمليات إبداعية، في حين أن الأفراد هم عناصر التمكين أو المنع لتنفيذ الابتكار.