أحمد النعيمي يطلع على خطط «الموارد البشرية» في عجمان

المصدر: عجمان - وام

اطلع الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، على خطط ومبادرات دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان لسنة 2020، مشيداً بما تقوم به الدائرة من مشاريع منسجمة مع «رؤية عجمان 2021» التي تهدف إلى تنمية الإمارة بجوانبها كافة وبناء المواطن الإماراتي، الذي هو أحد هذه الجوانب المهمة التي حازت الاهتمام والدعم الكبير من قيادة عجمان الحكيمة التي تبنت العديد من السياسات التطويرية والتنموية بما يتعلق بالموارد البشرية.

وأكد، خلال زيارته للدائرة، ضرورة الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الموارد البشرية في الدولة التي تسهم في الارتقاء بالعمل الحكومي واستشراف المستقبل، مشيراً إلى ضرورة مواكبة المتغيرات ومعرفة الاتجاهات الحديثة في هذا المجال ووضع الآليات والاستراتيجيات الكفيلة لتعزيز وتنمية الموارد البشرية والاهتمام بالكوادر الوطنية التي تعد من أهم المحاور الاستراتيجية في رؤية عجمان وتنمية قدرات الموظفين المواطنين وإكسابهم المعرفة والخبرات اللازمة وتمكينهم من أداء وظائفهم بكفاءة عالية والارتقاء بمهارات وكفاءات المواطنين وفق خطوات موحدة ومنظمة على مستوى الحكومة.

شرح

واستمع الشيخ أحمد بن حميد النعيمي من راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، مدير عام الدائرة، ومديري الإدارات إلى شرح وافٍ حول البرامج وأهمها الإشراف على تنفيذ مبادرات التوطين على مستوى القطاع الحكومي والجهات المستقلة في إمارة عجمان وإعداد وتطوير أوصاف موحدة للوظائف الداعمة في الإمارة وتوحيد المسارات الوظيفية للخدمات المساندة وتنظيم مختبر الموارد البشرية الأول في حكومة عجمان.