«توام» يستأصل الأورام الصغيرة بالمنظار

المصدر: (العين- وام)

تمكن مستشفى توام في العين من تطوير تقنية إزالة الأورام الصغيرة باستخدام المنظار، الذي أصبحت الجراحة عن طريقه أفضل بكثير من الجراحة التقليدية في كثير من الحلات وخاصة أن مضاعفات العملية بالمنظار أقل من مضاعفات العمليات الجراحية المعتادة.

فقد قام الدكتور أفتاب أحمد باتي طبيب استشاري جراحة المسالك في مستشفى توام بمساعدة فريق طبي من إزالة ورم بحجم 4 سم بالكامل من كلية مريض مع المحافظة علي الكلية وغادر المستشفى بعد نجاح العملية، ما عزز المساعدة في إزالة المزيد من الأورام المعقدة في الكلية مع المحافظة عليها، وتجنب أي قصور في وظيفة للكلى الناجم عن أمراض مثل أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم وغيرها.