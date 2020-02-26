انطلاق مؤتمر الإمارات العاشر للسكري غداً

المصدر: دبي- البيان

برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي، تنظم جمعية الإمارات للسكري غداً في مركز دبي التجاري العالمي مؤتمر الإمارات العاشر للسكري، بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للسكري والغدد الصم بحضور ما يقارب من 5000 طبيب ومتخصص، وعلى رأسهم رئيس الفيدرالية العالمية للسكري البروفيسور اندرو بولتين.

وقالت الدكتورة فتحية العوضي رئيسة جمعية الإمارات للسكري رئيسة المؤتمر: إن المؤتمر سيكشف عن حقنه جديدة تؤخذ أسبوعياً لمرضى النوع الثاني من السكري وأدوية فموية تطرح لأول مرة.

الأحدث من نوعها

وأوضحت الدكتورة فتحية العوضي أن الحقنة تكفي مريض النوع الثاني من السكري غير المعتمد على الأنسولين لمدة أسبوع كامل، وتغني عن استخدام الأدوية الفموية، وتعتبر الأحدث من نوعها، كما أن الجيل الجديد من الأدوية الفموية يعتبر الأحدث في المحافظة على نسبة السكر في الدم.

وأضافت أن المؤتمر الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط سيستضيف 15 محاضراً من أمريكا والدول الأوروبية.

أوراق علمية

وبينت أن المؤتمر سيناقش العديد من الأوراق العلمية على مدى ثلاثة أيام منها الجديد في علاج أورام الغدة الدرقية وجارة الدرقية وعلاج تكيس المبايض ونقص هرمون النمو عند الأطفال وأمراض القلب والفشل الكلوي لمرضى السكري .