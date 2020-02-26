المساعدات الخارجية رسّخت السُمعة الطيبة للإمارات عالمياً

المصدر: دبي - البيان

عززت المساعدات الإماراتية الخارجية التي بلغت أكثر من 28.5 مليار درهم تصدر الدولة مراكز متقدمة في «التقرير العالمي لمؤشر القوة الناعمة 2020»، حيث استهدفت 42 بلداً حول العالم خلال عام 2018.

وقد أخذت دولة الإمارات على عاتقها دعم الدول الشقيقة والصديقة، سواء أكان ذلك في مجال المشاريع التنموية أو من خلال الاستجابة الإنسانية للكوارث والأزمات، وبما يدعم الازدهار والاستقرار في هذه الدول، والتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية فيها.

وبحسب تقرير أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي نهاية ديسمبر الماضي، فإن دولة الإمارات واصلت في عام 2018 دعمها لأهداف التنمية المستدامة الـ 17، حيث تم صرف أكثر من 50% من إجمالي المساعدات البالغة 28.26 مليار درهم لدعم مبادرات السلام والعدالة والنمو الاقتصادي والقضاء على الفقر.

وبلغت قيمة الالتزامات التي تعهدت بها دولة الإمارات العربية المتحدة في العام الماضي 10.33 مليارات درهم، أي ما يعادل 2.81 مليار دولار أمريكي، لدعم التنمية والمساعدات الإنسانية في العديد من البلدان، بما فيها 14 بلداً من البلدان الأقل نمواً.

برامج

وتشمل برامج المساعدات الخارجية الرعاية الصحية الطارئة، وتوفير وسائل النقل، والمساعدات في دعم التعليم، وتوليد الطاقة، والمساعدات الطبية، والمعونات الغذائية، فضلاً عن جوانب أخرى.

ويقدم التقرير تفاصيل عن برامج المساعدات التي قامت الإمارات بها في أفريقيا في الفترة من 2014 إلى 2018، والتي بلغت قيمتها 61.8 مليار درهم، أي ما يعادل 16.83 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت قيمة دعمها لقارة آسيا في الفترة نفسها، 48.04 مليار درهم بما يعادل 13.08 مليار دولار.

وقدم تقرير وزارة الخارجية والتعاون الدولي تفاصيل عن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للدول الجزرية الصغيرة في جنوب المحيط الهادئ، لتزويدها بمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، مثل مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، وكذلك تمكين المرأة في أفغانستان، والمساعدات للسودان وفلسطين واليمن.