محمد المبارك: إنجاز دولي للإمارات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

قال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي: «نحن فخورون بما استطاعت دولة الإمارات تحقيقه في تقرير مؤشر القوة الناعمة العالمي الذي أطلقته مؤسسة براند فايننس البريطانية، بالتعاون مع جامعة أكسفورد، حيث احتلت دولتنا المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط والـ18 عالمياً في مؤشر القوة الناعمة والـ11 عالمياً في تأثيرها الاستراتيجي العالمي ضمن المؤشر».

وأضاف: يعد هذا الإنجاز اعترافا دوليا بما تمثله الإمارات من نموذج رائع يحتذى به في مجال استخدام القوة الناعمة في كافة تجلياتها كالتسامح والإنسانية وقيم التعددية الثقافية والحضارية والانفتاح على الآخر وحرية الانتماء، وبخاصة أنها تحتضن أكثر من 200 جنسية يعيشون على أرضها في سلام ومساواة في ظل القوانين التي تكفل للجميع الاحترام والتقدير، ومع اتخاذها منذ قيام الاتحاد الثقافة والتسامح والتنمية القائمة على احترام التاريخ والتراث أسس التواصل مع الآخر، وهما عنصران أساسيان من عناصر القوة الناعمة.