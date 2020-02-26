هلال المري: سجل حافل ومشرق

المصدر: (دبي - البيان)

قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»، إنّ تصدّر دولة الإمارات العربية المتحدة دول الشرق الأوسط، وكذلك حصولها على المركز 18 عالمياً في مؤشر القوى الناعمة العالمي هو إنجاز جديد يضاف إلى سجل الدولة الحافل والمشرق، كما أنه ترجمة حقيقية للجهود التي تقوم بها الحكومة في مختلف المجالات لتعزيز سمعتها العالمية، خصوصاً أن المؤشر يرصد عوامل قوة الدول ومقومات تأثيرها بما في ذلك قوة اقتصادها، وجاذبيتها للأعمال التجارية، وتأثيرها الثقافي، وإنجازاتها العلمية وغيرها.

وأضاف، إن هذا الإنجاز هو تتويجٌ للمسيرة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي اكتسبت ثقة المجتمع الدولي بما لديها من برامج وسياسات عمل مستدامة ذات أبعاد إقليمية وعالمية، وأيضاً إبراز مقوماتها الاقتصادية والثقافية والفنية والسياحية والإنسانية والمجتمعية، حتى أصبحت في مصاف الدول المتقدمة.