متنافسو «هاكاثون دبي» يركّزون على إيجاد حلول للتحديات

المصدر: دبي – البيان

انطلقت أمس فعاليات هاكاثون دبي ضمن فعاليات هاكاثون الإمارات بنسخته الثالثة، والذي تنظمه الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالتعاون مع البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، وذلك بمشاركة واسعة من المهتمين من طلاب ومختصين وموظفين وأصحاب شركات، ويشكل هاكاثون دبي المحطة الختامية في رحلة هاكاثون الإمارات 2020.

وسيعمل المتنافسون في هاكاثون دبي على إيجاد حلول للتحديات التي وضعتها الجهات المشاركة، سواء تلك التحديات التي وضعت على مستوى الدولة، أو التحديات المتعلقة بإمارة دبي، حيث سيقوم المشاركون في هاكاثون دبي على تحليل حزم البيانات للوصول إلى أفكار وحلول للتحديات المتعلقة بإمارة دبي، والتي وضعتها كل من وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وهيئة الطرق والمواصلات- دبي، وشرطة دبي.

وكان هاكاثون الإمارات 2020 (بيانات للسعادة وجودة الحياة) قد اختتم أسبوعه الثالث بنجاح، حيث مرّ عبر ست محطات تمثل كلاً من أبوظبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة.

وتجاوز عدد المشاركين في هاكاثون الإمارات أكثر من 3500 مشارك من كل إمارات الدولة، وقد شهدت إمارة الفجيرة المشاركة الأكبر، حيث بلغ عدد المشاركين في إمارة الفجيرة 645 مشاركاً شكلوا 92 فريقاً.