القنصل العام البريطاني أندرو جاكسون لـ«البيان»: نقدر رؤية الإمارات في إحداث طفرات بالخدمات التعليمية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أفاد القنصل العام البريطاني في دبي أندرو جاكسون في تصريح خاص لـ«البيان»، بأن رؤية القيادة الإماراتية في تعزيز جودة التعليم تعني لهم الكثير، لافتاً إلى أن المملكة المتحدة تقدر الرؤية الطموحة للقيادة الإماراتية في إحداث طفرات كبرى في الخدمات التعليمية في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط عبر استضافتها لمثل هده الفعاليات الدولية.

وأوضح أن بريطانيا مشاركة بوفد كبير في منتدى التعليم العالمي ومعرض مستلزمات وحلول التعليم في دبي بنحو 62 شركة متخصصة في مجال الخدمات التعليمية.

وأوضح أن مشاركتهم تأتي في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات في مختلف المجالات وبالخصوص مجال التعليم. وشهد الجناح البريطاني في المعرض محاكاة حية لفصل مدرسي بريطاني لعرض النموذج التعليمي البريطاني.

جودة التعليم

وقال أندرو جاكسون، القنصل العام البريطاني لدى دبي: «رؤية القيادة الإماراتية في تعزيز جودة التعليم تعني لنا الكثير، ومن المهم أن تتعزز وتقوى الشراكة بين بريطانيا والإمارات، ونحن سعداء بشكل خاص هذا العام بسبب إكسبو ورؤيته الرائعة في الربط بين العقول وخلق المستقبل، ونعتقد أن التعليم وقيمه جزء مركزي في المشاركة البريطانية في إكسبو دبي 2020».