شرطة أبوظبي تستقبل الأشقاء الكويتيين بالمطار بالورود والأعلام

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبلت شرطة أبوظبي الأشقاء الكويتيين القادمين إلى مطار أبوظبي الدولي، بمناسبة اليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة، ووزعت عليهم الورود وأعلام البلدين الشقيقين، ابتهاجاً بهذه المناسبة والتي تصادف 25 فبراير الجاري.

وباركت للأشقاء الكويتيين احتفالاتهم بهذه الذكرى الوطنية الغالية لدى قدومهم إلى المطار، متمنية لدولة الكويت الشقيقة دوام التقدم والرخاء والازدهار.

وكان في استقبالهم عدد من الضباط والشرطة النسائية ومنتسبي إدارة شرطة أمن مطار أبوظبي الدولي بمديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات بقطاع شؤون الأمن والمنافذ. وعبر القادمون من دولة الكويت الشقيقة عن بالغ تقديرهم لشرطة أبوظبي على هذه المبادرة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية المشتركة بين البلدين الشقيقين.