عبدالله بن زايد: الإمارات والكويت علاقات أخوية راسخة

المصدر: أبوظبي - وام

حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ صباح المالك نائب سفير دولة الكويت لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الأخوية الراسخة والروابط التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والكويت والتي تزداد قوة وصلابة في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين الشقيقين. وتمنى سموه لدولة الكويت الشقيقة دوام التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

وحضر الحفل الذي أقيم في أبوظبي معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة.