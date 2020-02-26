مطار أبوظبي الدولي ينظم فعاليات احتفالية

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفى مطار أبوظبي الدولي، باليوم الوطني لدولة الكويت، وذلك بتنظيمه فعاليات احتفالية لاستقبال المسافرين عبر المطار بهدايا تذكارية ورفع الأعلام الوطنية، والعديد من الأنشطة والاحتفالات الأخرى التي أقيمت بهذه المناسبة.

وترسخ هذه الخطوة التزام مطارات أبوظبي بتجسيد الروابط المتينة التي تجمع بين شعبي دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت الشقيقة. وبهذه المناسبة، قال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «يسعدنا أن نشارك المواطنين الكويتيين احتفالاتهم بهذه المناسبة الغالية في هذا اليوم المميز، والذي يشكل فرصة مثالية لنعبر من خلالها عن عمق العلاقات بيننا، والتي تجسّدها الحركة الجوية النشطة بين الإمارات والكويت بالنظر إلى مستوى خدمات السفر المريحة التي تمثل جزءاً رئيسياً من أهدافنا. كما نتطلع إلى مواصلة الترحيب بالمزيد من الزوار الكويتيين إلى العاصمة أبوظبي».