مكتوم بن محمد: نسأل الله أن يحفظ لنا كويتنا الحبيبة

المصدر: دبي - البيان

قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي التهنئة إلى دولة الكويت الشقيقة حكومة وشعباً بمناسبة احتفالاتها الوطنية وذكرى تحريرها. وقال سموه عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «أهنئ الكويت حكومة وشعباً بمناسبة احتفالاتها الوطنية وذكرى تحريرها، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ لنا كويتنا الحبيبة، وأن يمد أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بموفور الصحة والعافية، وأن يبارك في عمره وأن يديمه ذخراً لأرض توارثنا حبها منذ الأزل».