القوات الإماراتية والأمريكية في تمرين مشترك لرفع الكفاءة والجاهزية

المصدر: أبوظبي - وام

اكتمل وصول وحدات القوات الأمريكية إلى أرض دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في فعاليات التمرين العسكري المشترك «NATIVE FURY20»، الذي سيقام خلال الأيام القليلة المقبلة، تجسيداً للتعاون العسكري بين الجانبين.

ويأتي التمرين الذي يستمر لأسبوعين ضمن خطط وبرامج القوات المسلحة التدريبية المشتركة مع القوات الصديقة لتبادل وتعزيز التعاون العسكري في مجال العمليات المشتركة، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة في مواجهة التحديات والأزمات.

ويهدف التمرين المشترك إلى تبادل الخبرات العسكرية ورفع الكفاءة والجاهزية القتالية وتطوير قابلية العمل المشترك للجانبين، وذلك تعزيزاً للعلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية والولايات المتحدة الأمريكية.