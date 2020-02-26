مناقشة خطة عمل «حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية»

المصدر: الفجيرة - وام

ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية، الاجتماع الدوري لمجلس أمناء المؤسسة، لمناقشة خطة عمل المؤسسة واعتماد هيكلها التنظيمي وإقرار مشروع موازنتها للعام 2020.

ورحب سموه في مستهل الاجتماع الذي عقد، أمس، في مكتبه بالديوان الأميري، بأعضاء مجلس أمناء المؤسسة، متمنياً لهم التوفيق في مجالات عمل المؤسسة التنموية، وتلبية متطلبات العمل الإنساني. وأكد سموه أهمية متابعة سير العمل، والوقوف على أبرز الاحتياجات اللازمة للمؤسسة، وتطبيق استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأعمال والمساعدات المجتمعية.