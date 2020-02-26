حمد الشرقي يستقبل الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية

المصدر: الفجيرة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أمس في قصر الرميلة، الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية.

ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة بالأمين العام لاتحاد الجامعات العربية واستمع لشرح مفصل حول دور الاتحاد في دعم وتنسيق جهود الجامعات العربية، متمنياً للاتحاد دوام النجاح والتقدم في مهامه المنوطة له في النهوض بالتعليم العالي للدول العربية.

اهتمام

وبدوره قدم الأمين العام للاتحاد جزيل الشكر والامتنان لصاحب السمو حاكم الفجيرة، على ما يوليه من اهتمام ومتابعة للتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي، مثمناً دعمه لأنشطة الاتحاد.