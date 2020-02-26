انطلاق معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية في دبي

المصدر: دبي - وام

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، افتتح المهندس أحمد محمد شريف الخوري، مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أمس الدورة السابعة لمعرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكد المهندس أحمد محمد شريف الخوري في كلمته الافتتاحية أن دولة الإمارات تولي قطاع النقل السككي أهمية كبيرة، حيث استطاعت أن تصنع لنفسها مكانة على الخريطة العالمية في قطاع السكك الحديدية كون هذا القطاع يلعب دوراً حيوياً ومهماً في اقتصاد الدولة بفضل دعم واهتمام القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات الذين يواصلون مسيرة العطاء والتقدم التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان القائد والمؤسس «طيب الله ثراه».‎

وقال إنه تم وضع رسالة تقوم على رؤية واضحة ومساهمة فعالة واستراتيجية تهدف إلى أن يكون للدولة الدور الريادي والتميز في مجال النقل بالسكك الحديدية، فأنشئت شركة الاتحاد للقطارات - شركة وطنية عملاقة لتطوير وإدارة وتشغيل شبكة متكاملة من السكك الحديدية، تقوم بربط المرافق والمنشآت اللوجستية الحيوية في الدولة وفق أفضل المواصفات العالمية ومعايير السلامة الدولية لخدمة المسافرين ونقل البضائع بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية العلاقات التجارية والإقليمية والدولية من خلال الربط بشبكة قطار مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في استكمال الأطر التشريعية والسياسات واللوائح التنظيمية لضمان كفاءة وتطور وسلامة النقل السككي وتنمية هذا القطاع الحيوي الهام في الدولة.. لافتاً إلى أن دولة الإمارات أدركت أهمية استشراف مستقبل قطاع النقل بأساليب مبتكرة، والاكتشاف المبكر للفرص والتحديات في هذا القطاع وتوظيف الإبداع والابتكار في عملية تحليل التحديات المستقبلية لوضع وتنفيذ الخطط الاستباقية في خدمة التطوير المستدام لمنظومة النقل ومواكبة آخر التطورات والابتكارات العالمية في المجال بما يتواءم مع متطلبات المسيرة التنموية الطموحة التي تقودها القيادة الرشيدة والحكومة نحو تحقيق إنجازات نوعية تسهم في خدمة اقتصاد ومصالح الدولة الحالية والمستقبلية.