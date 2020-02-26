افتتاح شارع المطاف برأس الخيمة بطول 7.62 كيلومترات

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

افتتحت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، ممثلة في مؤسسة الأشغال، أمس، مشروع طريق المطاف جزئياً، وغداً الخميس بنسبة 100% أمام الحركة المرورية، ابتداء من تقاطع الهدف وصولاً إلى منطقة الرمس بطول 7.62 كيلو مترات، ضمن استراتيجية تطوير البنية التحتية لطرق الإمارة تحقيقاً لرؤية حكومة رأس الخيمة.

وأوضح المهندس أحمد محمد الحمادي مدير دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة أن مشروع تطوير شارع المطاف يعد من المشاريع الحيوية والمهمة في الإمارة أمام حركة سير المركبات للعديد من المناطق التي يمر بها، ونتائجه السريعة في تخفيف الضغط المروري على الطرق المجاورة، لافتاً إلى أن الطريق يسهم في سرعة الوصول لمناطق الرمس والجولان وجلفار وغيرها من المناطق الشمالية بالإمارة.

وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن مشروع تطوير البنية التحتية بوسط المدينة، والذي تم تنفيذه على مرحلتين، شملت المرحلة الأولى تطوير شارع الشيخ سالم بن سلطان من ميدان الهدف وحتى ميدان سوق السمك بالمعيريض، والمرحلة الثانية من الهدف وصولاً لمنطقة الرمس، لاستيعاب النمو المتوقع في الحركة المرورية خلال الأعوام المقبلة، تماشياً مع ارتفاع الكثافة السكانية والنهضة العمرانية للمجمعات السكنية والسياحية والتجارية في المنطقة، وتوفير الأمان المرورية للمشاة، بهدف خفض معدلات الحوادث المرورية.

وأوضح المهندس أحمد السيد أن المدير التنفيذي لمؤسسة الأشغال التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن مشروع تطوير شارع المطاف يأتي ضمن المرحلة الثانية لمشروع تطوير وسط المدينة، والتي سبقها المرحلة الأولى بتوسعة الطريق من ميدان الهدف إلى ثلاثة مسارات مرورية في كل اتجاه، وإنشاء مواقف نظامية للمركبات على جانبي الطريق، واستحداث 4 ممرات لعبور المشاة.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية لتطوير شارع المطاف بطول 7.62 كيلو مترات، شملت تطوير جميع المرافق بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والاتصالات، واستخدام التقنيات الحديثة لأول مرة في علاج مشكلة تآكل التربة على جانبي الطريق، والتي تنتج عن جريان مياه الأمطار وخاصة في منطقة جلفار، بهدف سحب المياه بطريقة آلية وتصريفها عبر مصارف خاصة باتجاه البحر.

وأضاف: أسهم افتتاح الطريق، أمس، في إحداث نقلة نوعية بالحركة المرورية أمام قائدي المركبات، ومن المقرر افتتاح المشروع كاملاً غداً الخميس بعد الانتهاء من برمجة إشارات التقاطع المروري البديل لميدان الهدف، لضمان تحقق السيولة المرورية للمنطقة التي تشتهر بمنشآتها التجارية والخدمية والدوائر الحكومية بالإضافة للفنادق السياحية.